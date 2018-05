31. Mai 2018, 21:50 Uhr Kleidung von damals Drunter und drüber

Ein Blick in die neue Ausstellung des Karlsfelder Heimatmuseums - eine Reise in die Vergangenheit.

Neue Ausstellung im Karlsfelder Heimatmuseum mit 100 Exponaten

"Drunter und Drüber im Heimatmuseum" - so der Titel der neuen Ausstellung im Karlsfelder Heimatmuseum, die am Sonntag, 3. Juni, um 14 Uhr eröffnet wird. Alles, was früher "Drunter und Drüber" zur Kleidung gehört hat, ist im Heimatmuseum zu sehen, bis zum Oktober an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr. Ilsa Oberbauer hat unermüdlich Schränke und Schubladen vom Museum geöffnet und mit ihren Helfern mehr als einhundert Exponate im Museum drapiert.

Es sind Teile von Trachten aus vielen Ursprungsländern unter anderem der Batschka, Ungarn, Sudetenland, Ost- und Westpreußen. Dazu gehören Aussteuer und Erbstücke von Müttern und Großmüttern, ferner Gebrauchswäsche, Handtücher mit Monogrammen, Wandbehänge mit Sprüchen, schmückendes Beiwerk, Tücher und Handtaschen, alles, was Karlsfelder Bürger im Laufe der Zeit - mit ihren Erinnerungen versehen - dem Heimatmuseum übereignet haben.

Blickfang an der Stirnseite der Ausstellung ist die originale Bettstatt vom Schäfer Wöger mit Nacht- und Unterwäsche, Wärmflasche und Potschamperl. Auf der gegenüberliegenden Seite ist das Sonntagsgewand von Kreszenz Ritthaler aus der Zeit um 1900 neben der gedeckten Tafel mit einem edlen Kaffeeservice mit Dachauer Dekor ausgestellt. Der Eintritt zwei Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder. Weitere Informationen zum Heimatmuseum Karlsfeld im Alten Rathaus und seinen Dauerausstellungen findet man im Internet unter www.heimatmuseum-karlsfeld.de.