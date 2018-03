12. März 2018, 22:04 Uhr Klassiker von Dürrenmatt Eine Milliarde für einen Mord

Thoma-Gemeinde führt den "Besuch der alten Dame" auf

Bereits seit dem Frühjahr laufen die Vorbereitungen der Thoma-Gemeinde für die Aufführung des Stücks "Der Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt. Es ist das erste Mal, dass die Thoma-Gemeinde ein Stück des Schweizer Autors spielt. Regie führt in diesem Jahr Angelika Mauersich. Wegen der vielen Personen kommen alle Akteure der Spielgruppe zum Einsatz; zusätzlich sind auch noch Gymnasiasten aus der Oberstufe des Ignaz-Taschner-Gymnasiums beteiligt.

Die Handlung spielt in dem fiktiven Ort Güllen, einem kleinen Dorf, das wirtschaftlich schon bessere Jahre gesehen hat. Nun kommt Claire Zachanassian, eine milliardenschwere alte Dame zu Besuch in das Dorf, das früher einmal ihr Zuhause gewesen war. Doch Claire verbindet bittere Erinnerungen mit ihrer Heimat, die sie einst wegen einer ungewollten Schwangerschaft unter Schimpf und Schande verlassen musste. Das hat sie nie vergessen, auch nicht, als es ihr draußen in der Welt durch mehrere Ehen mit erfolgreichen Unternehmern gelang, steinreich zu werden. Die Dorfbewohner hoffen auf Claires Wohltätigkeit und finanzielle Unterstützung. Und tatsächlich verspricht die Dame ihnen plötzlich eine Milliarde, fordert dafür jedoch den Mord an dem Mann, der sie damals mit der Schwangerschaft ins Unglück stürzte. Ein dramatischer Konflikt zwischen Verlockung und Moral beginnt, den die Güllener nun lösen müssen.

Die Aufführungstermine im Stockmann-Saal im Ludwig-Thoma-Haus Dachau sind Freitag, 16. März, um 19.30 Uhr, Sonntag, 18. März, 18 Uhr, Freitag 23. März, 19.30 Uhr, Samstag 24. März, 19.30 Uhr, Sonntag 25. März, 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro, für Schüler und Studenten ermäßigt acht Euro.