14. März 2018, 22:14 Uhr Karmel-Kirche in Dachau Namen statt Nummern

Vorstellung von zwölf neuen Häftlingsbiografien

Aus nahezu allen Regionen Europas haben die Nationalsozialisten Menschen in das Konzentrationslager Dachau deportiert. Nach der Befreiung im Jahr 1945 gerieten die persönlichen Schicksale der Gefangenen jedoch allzu oft in Vergessenheit. Das Projekt "Gedächtnisbuch für Häftlinge des KZ Dachau" versucht deshalb, das Leben der Häftlinge, bevor sie ihre Identität am Tor des KZ abgaben und zu einer Nummer in einer der unzähligen Listen der Aufseher wurden, in mühevoller Kleinarbeit zu rekonstruieren. Zum 85. Jahrestag der Errichtung des KZ werden am 22. März um 19.30 Uhr zwölf neue Häftlingsbiografien in der Kirche des Karmel Heilig Blut vorgestellt.

Es sind Geschichten wie jene von Adi Maislinger, die bei den Recherchen des Projekts hervorkommen. Der Münchner organisierte nach dem Reichstagsbrand den Widerstand der KPD gegen die Nationalsozialisten in München. 1934 verhafteten die Nazis Maislinger, Jahre später kam er in das Dachauer KZ. Auch um sein eigenes Schicksal aufzuarbeiten, engagierte sich Maislinger nach der Befreiung für überlebende KZ-Häftlinge und wurde zu einem der aktivsten Befürworter der Gedenkstätte in Dachau. Nach seiner Pensionierung führte er regelmäßig Besucher über das Gelände der Gedenkstätte. Heute ist eine Straße in München nach ihm benannt.

Neben Ehrenamtlichen recherchieren vor allem Schüler die Biografien der Häftlinge. Das Erinnerungsprojekt hat einen pädagogischen Hintergrund. Das Leben Maislingers rekonstruierte ein Schüler des Grafinger Gymnasiums. Mehrere Schülerinnen der Theresia-Gerhardinger-Realschule in Weichs porträtierten den Bauern Josef Nieberle. Sie befragten seine Kinder und Enkel, lasen etliche Dokumente und besuchten seinen Hof bei Eichstätt.

Eine Auswahl der Häftlingsbiografien ist zudem in der Wanderausstellung "Namen statt Nummern" in ganz Europa und den USA zu sehen.