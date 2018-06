19. Juni 2018, 22:11 Uhr Karlsfelder CSU Diskussionsabend zum Dieselfahrverbot

Diesel, Fahrverbote, Feinstaubbelastung - diese Schlagworte bewegen aktuell viele Menschen. Zum einen ist es für viele Menschen eine wichtige Frage der Gesundheit und Lebensqualität und zum anderen sorgen sich viele Autofahrer, die von einem möglichen Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge betroffen wären, um ihre persönliche Mobilität. Der CSU-Kreisverband und der CSU-Ortsverband Karlsfeld veranstalten daher einen Diskussionsabend mit dem Titel "Feinstaub, Diesel, Stickoxid - was kommt auf die Bürger zu?". Das Publikum soll dabei an diesem Mittwoch, 20. Juni, auch selbst zu Wort kommen. Als Gast begrüßt der CSU-Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath seinen Kollegen Hans Ritt, Mitglied im Ausschuss Umwelt und Verbraucherschutz des Bayerischen Landtags. Als vereidigter Sachverständiger für das Kaminkehrer-Handwerk, gelernter Kaminkehrermeister und diplomierter Energieberater ist Hans Ritt ein profunder Kenner dieses Themenkomplexes. Beginn im Café Leonhard, Münchner Straße 140, in Karlsfeld ist um 19 Uhr.