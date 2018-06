7. Juni 2018, 22:02 Uhr Karlsfeld Werkzeug entwendet

Am Mittwochmorgen trauten die Bauarbeiter ihren Augen kaum: Als sie den Raum aufsperren wollten, in dem sie Maschinen und Werkzeug untergebracht hatten, fehlte fast alles. In der Nacht hatten sich wohl Unbekannte in dem Rohbau an der Watzmannstraße in Karlsfeld den Raum aufgebrochen. Laut Polizei hat das Werkzeug einen Wert von etwa 3000 Euro. Hinweise unter 08131/5610.