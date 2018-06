11. Juni 2018, 22:03 Uhr Karlsfeld Radlerin stürzt über Lenker auf Fahrbahn

Ein Auto hat eine Radlerin in Karlsfeld offenbar so erschreckt, dass sie stürzte und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Die 53-jährige Radlerin fuhr am Samstag gegen 13 Uhr in Karlsfeld in der Hochstraße auf dem Fahrradweg. Als ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug am Fahrbahnrand anhielt, bremste die Radlerin ohne erkennbaren Grund so stark ab, dass sie über den Lenker auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand laut Polizei aber nicht.