14. März 2018, 22:14 Uhr Karlsfeld Kunst für gute Zwecke

Zugunsten des Itete-Krankenhauses in Südtansania veranstaltet die evangelische Korneliusgemeinde Karlsfeld am Samstag, 17. März, um 19 Uhr einen Kleinkunstabend im Gemeindesaal (Eingang Bürgerhausparkplatz). Es wirken mit: Seeholzer/Eberle & The Joker (Folksongs), Chorange Ltg Martina Schleifer (von allem etwas in Chorform) sowie Redcars (selbstgemachter Pop). Es gibt Speisen und Getränke.