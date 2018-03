4. März 2018, 22:02 Uhr Junge Band auf Bayern-Tournee Blockflöte zur E-Gitarre

Mundart-Musik der besonderen Art: Pam Pam Ida im Thoma-Haus

Von Thomas Altvater, Dachau

Die sechs Herren auf der Bühne erinnern ein bisschen an die gute alte Zeit. Als Franz Münchinger noch den Stenz gab, Baby Schimmerlos in "Kir Royal" den Gerüchten nachjagte und die Welt irgendwie noch in Ordnung war. Eine Zeit, in der Musik in bayerischer Mundart nur im Wirtshaus mit Hackbrett und Akkordeon, nicht aber auf den großen Bühnen präsent war. Tatsächlich verbinden die Musiker der Band Pam Pam Ida beides. Mit ihrem Sound, einer Mischung aus Wirtshaus- und Weltmusik, waren sie vergangenen Samstagabend im ausverkauften Ludwig-Thoma-Haus zu Gast. Und begeisterten das Dachauer Publikum mit ihrem "Abend im Zeichen der Liebe".

Pam Pam Ida singen im bayerischen Dialekt. Weil man nicht beeinflussen kann, wo man herkommt, wie die Band sagt. Die Musiker stammen aus dem 700-Seelen-Ort Sandersdorf im Altmühltal, einer ruhigen Idylle, und kennen sich bereits seit Kindertagen. Seit 2015 gibt es die Band, ihr erstes Album "Optimist" erschien vergangenen Juli. Bisher war Pam Pam Ida vor allem im Internet bekannt. Ihr erster Song "Gockl", der die Pubertät im engen Korsett des dörflichen Lebens beschreibt, wurde auf der Videoplattform Youtube mittlerweile fast 200 000 mal angeklickt. Auf ihrer aktuellen Tour in ganz Bayern sind ihre Konzerte ausverkauft. Auch in Dachau zeigt die Band eindrucksvoll, dass sie mehr als nur ein Internetphänomen ist.

Die Nowak, eine Singer-Songwriterin aus Regensburg, eröffnet den Abend am Piano. Pointiert und nahezu hämisch rechnet sie mit ihren Exfreunden ab. Humorvolle Stücke wechseln sich mit ruhigen Nummern ab, die Nowak mit ihrer kräftigen, eingängigen Stimme vorträgt.

Als die Musiker von Pam Pam Ida die Bühne betreten, fällt sofort ihr Kleidungsstil auf. Sänger Andreas Eckert trägt ein rot-weiß-kariertes Hemd mit Fliege und Schnauzbart. Auch die anderen Musiker sind ein wenig altmodisch gekleidet. Der Sound von Pam Pam Ida dagegen ist modern, vielseitig und interessant zugleich. Es fällt schwer, die Musik der Band einzuordnen. Mal ist Georg Ringsgwandl zu erkennen, mal Bilderbuch, mal Haindling. Auf der Bühne kombinieren sie eine afrikanische Djembé mit einem Akkordeon. Es folgt ein Blockflötensolo zum Klang der E-Gitarre. Sogar den meditativen und raumgreifenden tibetanischen Obertongesang integrieren sie in eines ihrer Lieder, ohne dass es überladen wirkt.

Würde man den Namen der Band in eine Art Lautschrift übersetzen, so würde sich vermutlich eines abzeichnen: Eingängige, rhythmische Melodien treffen auf einen melancholischen Gesang. Denn die Lieder, die Sänger Andreas Eckert haucht, singt und schreit, handeln von nahezu allen Facetten der Liebe. Gleich zu Beginn des Abends ordnet Eckert an, jeder solle einmal seinen Nebenmann oder seine Nebenfrau umarmen. "Wir streiten zu viel, das wollen wir heute Abend mal beiseite legen." Doch auch gesellschaftskritische Töne finden Einzug in die Songs der Band. In "Vaterland" thematisisert Pam Pam Ida den Rechtsruck in Deutschland.

Dass Pam Pam Ida so angesagt sind, liegt auch daran, dass Musik in Mundart wieder modern geworden ist. Gerade bayerische Musik scheint eine Art innerdeutscher Exportschlager zu sein. Der Erfolg von LaBrassBanda aus dem Chiemgau war ein Vorbild für viele andere Bands. Pam Pam Ida passen in kein Schema. Das macht sie so einzigartig.