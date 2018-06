5. Juni 2018, 21:52 Uhr Jubiläum Freunde bis heute

Vor 55 Jahren entstand die Keglergemeinschaft der Volksbank

Im Jahr 1963 beschlossen einige Mitarbeiter der Volksbank Dachau, sich alle zwei Wochen in der Gaststätte des TSV Dachau 1865 zum Kegeln zu treffen. "Die Keglergemeinschaft der Volksbank war geboren", erinnert sich der Vorsitzende Manfred Prediger. Der Dachauer war viele Jahre in der Kreditabteilung der Bank tätig und denkt gerne an diese Zeit. "Das Kegeln war für uns Ausgleich zum Beruf und förderte den Gemeinschaftssinn unter den Kollegen", sagt Prediger.

Zu den Mitbegründern gehörten damals auch der Leiter der früheren Zweigstelle in der Bahnhofstraße, Ingo Jänsch, und der langjährige Karlsfelder Geschäftsstellenleiter Albert Drittenpreis. Mit von der Partie waren Josef Hadler, Wilhelm Brunninger, Hermann Zitzelsberger und Klaus Reckewell. Das gesellige Beisammensein gehörte natürlich auch zum Kegeln, ob im TSV-Vereinslokal, im Augsburger Hof, beim Wagner in der Nibelungenstraße oder beim Lachner in Udlding. 1972 wurde der offizielle Name "Keglergemeinschaft der Volksbank Dachau" eingeführt. 1972 wurde Ingo Jänsch wurde zum Vorstand gewählt. Er blieb bis zum Jahr 2003 und wurde 2018 zum Ehrenvorstand ernannt. 1973 wurde ein Kegelbuch eingeführt. "Inzwischen führen wir bereits das siebte Buch. Für Interessierte stehen unsere Aufzeichnungen mit Bildern jederzeit gerne zur Verfügung", berichtet Chronist Drittenpreis. Unvergessen sind die unzähligen Wanderungen und Ausflüge bis nach Südtirol, in die Pfalz, nach Coburg, in das französische Dijon und nach Bordeaux.

Bis auf Peter Schwankhart sind die sieben Kegelbrüder seit der Gründung zusammengeblieben. Manfred Prediger, Egmar Meid, Herbert Natter und Hans Zigldrum sind seit rund 45 Jahren Mitglieder der Keglergemeinschaft, Konrad Peißinger seit mehr als 35 Jahren. Die Ehemaligen treffen sich zwar noch regelmäßig, gekegelt wird aber nicht mehr. Zum 55-jährigen Bestehen gab es eine kleine Feier, mit dabei waren die Vorstände der Volksbank Raiffeisenbank Dachau, Thomas Höbel und Johann Schöpfel.