8. Juni 2018, 22:01 Uhr 20 Jahre Volkshochschule Bergkirchen Folk-Rock in Lauterbach

Die Band Mainfelt spielt an diesem Samstag, 9. Juni, in der Mehrzweckhalle Lauterbach. Das Konzert ist Teil der Jubiläumsreihe "20 Jahre vhs Bergkirchen". Die Folk-Rock-Band Mainfelt aus Südtirol trat bereits im Februar in Bergkirchen auf. Beginn ist um 20 Uhr. Außerdem tritt als Support das Folk-Duo

Hannah und Falco auf. Catering ist bei trockenem Wetter draußen in den Außenanlagen und dem Atrium der Alten Schule Lauterbach, so dass auch ein wenig Open-Air-Feeling aufkommen kann. Die Bewirtung übernimmt der Tischtennisverein Lauterbach.