5. Juni 2018, 21:51 Uhr 50 Jahre Grund- und Mittelschule Erdweg feiert seine Schulgründung

Die Gemeinde Erdweg feiert die Gründung ihrer Grund- und Mittelschule vor 50 Jahren. Am 11. September 1968 nahm die damalige Verbandsschule Erdweg den Schulbetrieb auf. Der Schulverband Erdweg wurde bereits im Jahre 1965 unter dem damaligen Schulverbandsvorsitzenden, Bürgermeister Jakob Strobl und dem Ehrenbürger der Gemeinde Erdweg, Landrat a. D. Hubert Pestenhofer, gegründet. Die Volksschule als Verbandsschule und als Modellprojekt für ganz Bayern wurde in den Jahren 1966 bis 1968 errichtet und unter dem ehemaligen 1. Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzenden Simon Eichner eröffnet. Die Grund- und Mittelschule, der Schulverband und die Gemeinde Erdweg feiern das 50-jährige Bestehen zusammen mit dem Erdweger Bürgerfest am Samstag, 16. Juni. Die Feier in der Schule beginnt um 11 Uhr mit einem Festakt in der Aula, von 13.30 Uhr an gestalten die Schüler ein Programm. Das Bürgerfest beginnt um 14 Uhr, von 16 Uhr an sind verschiedene Aktionen geboten, auch Probefahrten mit Elektrofahrzeugen können unternommen werden. Es spielen die Funtasia Band und die Blaskapelle Sittenbach. Es gibt Biergartenbetrieb.