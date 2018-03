15. März 2018, 21:53 Uhr Irische Kultur BR-Beitrag über den Trommler Hedwitschak

Trommelbauer Christian Hedwitschak aus Sulzemoos ist am Freitag, 16. März, im Heimatmagazin "Wir in Bayern" im BR-Fernsehen als Tagesgast zu sehen. Anlass ist der irische Nationalfeiertag St. Patrick's Day am Samstag, 17. März. Seine Begeisterung für die irische Kultur, insbesondere die Musik, entdeckte er während seiner Zivildienstzeit. Auf einem Konzert wurde er auf die Bodhrán, eine Rhythmustrommel der irischen Folk-Musik, aufmerksam und verliebte sich in das Instrument. Die Trommeln bestehen aus einem Holzrahmen und sind mit Fell bespannt.

Seit Jahren genießt der gelernte Schreiner als "Bodhrán-Maker" internationale Anerkennung. Im "Wir in Bayern"-Wohnzimmer erzählt er unter anderem, wie er bayerische Schreinerkunst mit alter irischer Handwerkskunst vereint hat, und was ihn an Irland und seinen Trommeln so begeistert. Das Heimatmagazin "Wir in Bayern" sendet von Montag bis Freitag zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr Geschichten aus und über Bayern. Die Moderatoren Andrea Lauterbach, Dominik Pöll, Sabine Sauer und Michael Sporer plaudern im "Wir in Bayern"-Wohnzimmer mit interessanten Studiogästen, bereiten mit Kochprofis leckere Köstlichkeiten zu und präsentieren praktische Servicetipps für alle Bereiche des Alltags.

Nach der Ausstrahlung ist der Beitrag unter www.br.de/br-fernsehen/sendungen/wir-in-bayern abrufbar.