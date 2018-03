15. März 2018, 21:53 Uhr Investition in die Zukunft Weltentdecker

Feierliche Eröffnung des neuen BRK-Kinderhauses in Hebertshausen

"Hier riecht es noch nach Farbe", ruft ein Bub, als er mit seinen Eltern das neue Kinderhaus in Hebertshausen betritt. Die feierliche Eröffnung des großen Neubaus wollten sich die Familien der Hort- und Krippenkinder und viele andere Gäste nicht entgehen lassen. Die Schönbrunner Blaskapelle spielte auf - Bürgermeister Richard Reischl, BRK-Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath, Kinderhausleiterin Silke Theobald und ihr Team strahlten um die Wette. Der moderne, dreigeschossige Bau fügt sich nicht nur harmonisch in das Ensemble von Schulhaus, Turnhalle und Waldstück ein, sondern wird allen Anforderungen moderner Kinderbetreuung gerecht.

Mit dem Bau bewies der Hebertshausener Gemeinderat "Überzeugungskraft, Mut und Verantwortungsbewusstsein", sagte Richard Reischl. "Mit dem Beschluss, das geplante Kinderhaus deutlich größer zu konzipieren als ursprünglich geplant, stimmte der Gemeinderat der Erhöhung der Baukosten von 500000 Euro auf 4,2 Millionen Euro zu und traf damit eine zukunftsweisende Entscheidung."

Zwei Krippengruppen, zwei Hortgruppen, drei Mittagsbetreuungsgruppen sowie eine Mensa sind im BRK-Kinderhaus untergebracht. In lichtdurchfluteten Räumen stehen den Kindern Spielecken und Ruhezonen zur Verfügung. Die Hortkinder erledigen ihre Hausaufgaben in eigenen Räumen. Mit dem neuen Haus ist die Gemeinde auch in der Zukunft für eine zeitgemäße Kinderbetreuung gut gerüstet, obwohl es trotz des seit 2008 rasant gestiegenen Bedarfs noch nie Wartelisten gab, wie Reischl betonte. Die erste Kinderkrippe in Ampermoching hatte zwölf Plätze, heute werden 56 Krippenkinder betreut. Hort und Mittagsbetreuung starteten 2009 mit elf Kindern und sind nunmehr auf insgesamt 140 zu betreuende Kinder angewachsen. "Das entspricht einer Steigerung von 1200 Prozent", rechnete der Bürgermeister vor. Mit dem neuen Haus wird die Gemeinde weiterhin in der Lage sein, auf die veränderten Zahlen der Betreuung schnell und richtig zu reagieren. Als Träger hat sie sich für das BRK Dachau entschieden. "Dank der professionellen Abwicklung im Personalbereich und des hohen Anspruchs in der pädagogischen Betreuung können wir diesen Spitzenbereich halten", betonte Richard Reischl.

Landrat Stefan Löwl gratulierte zum gelungenen Neubau als einer "Oase im Wald". In diesem behüteten Umfeld könnten die Kinder nun die Welt entdecken. Der Landtagsabgeordnete und BRK-Kreisvorsitzende Bernhard Seidenath unterstrich die Kompetenz des BRK im Bereich der Kinderbetreuung. Die neue Einrichtung heißt "Kinderhaus Weltentdecker".