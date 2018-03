7. März 2018, 22:01 Uhr Internationaler Frauentag Kinobesuch und Netzwerktreffen

Alle Termine im Überblick

Anlässlich des Internationalen Frauentages am Donnerstag, 8. März, finden einige Veranstaltungen im gesamten Landkreis statt. Der Grüne Ortsverband Haimhausen veranstaltet am Sonntag, 11. März, sein Frauenfrühstück. Unter dem Motto "Erfolgreiche Frauen - Solidarität zahlt sich aus" können Teilnehmer von 11 Uhr an in der Kulturkreiskneipe Haimhausen etwa mit der Bundestagsabgeordneten Beate Walter-Rosenheimer ins Gespräch kommen.

Einen griechischen Tanzabend am Samstag, 10. März, veranstaltet die Fachstelle Familienberatung, Gleichstellung und Inklusion des Landratsamt Dachau im Adolf-Hölzel-Haus. Im Restaurant "Beim Griechen" können griechische Spezialitäten zur Stärkung bestellt werden. Der Eintritt ist frei und jede Frau ist dazu herzlich eingeladen, Beginn ist um 19 Uhr.

Am Sonntag, 18. März, um 10.30 Uhr, lädt der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Güll zu einer Kinomatinee im Cinema Dachau ein. Zu Prosecco und Imbiss gibt es die Gelegenheit, den Spielfilm "Die Göttliche Ordnung" anzuschauen. Er erzählt von Nora, einer jungen Hausfrau und Mutter, die 1971 in der Schweiz für das Frauenwahlrecht kämpft. Auch Simone Strohmayr, frauenpolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, wird anwesend sein. Kostenlose Eintrittskarten können im Abgeordnetenbüro in der Konrad-Adenauer-Straße 7 in Dachau abgeholt werden.

Der Ortsverband Dachau der Frauen-Union veranstaltet am Donnerstag, 8. März, von 18 Uhr an ein zwangloses After-Work-Treffen zum Kennenlernen und Netzwerken im Restaurant Corso in Dachau. Eingeladen sind alle interessierten Frauen. lawi