3. Januar 2018, 21:51 Uhr Internationale Grüne Woche Landkreis Dachau präsentiert sich in Berlin









Auf der diesjährigen "Internationalen Grünen Woche" (IGW) präsentiert sich zum zweiten Mal auch der Landkreis Dachau einem internationalen Publikum. Die IGW ist die wichtigste und größte Messe für Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft sowie Gartenbau. In den verschiedenen Hallen, in denen sich die einzelnen Bundesländer vorstellen können, liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich Tourismus. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Dachau organisiert das Dachau AGIL Projekt "Naherholung und Tourismus im Dachauer Land"den diesjährigen Messeauftritt. Die Schwerpunktthemen in diesem Jahr: Familien-Aktiv-Urlaub, Bier und Braukunst sowie Genuss und Kulinarik. "Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr wieder Betriebe aus dem Landkreis als Mitausteller gewonnen werden konnten, die im Wechsel am Messestand vertreten sein werden" sagt Landrat Löwl. Die Messe in Berlin dauert vom 19. bis 28. Januar und es werden bis zu 450 000 Besucher erwartet.