3. Juni 2018, 22:05 Uhr Indische Gruppe Den Glauben tanzen

Der katholische Pfarrverband Dachau St. Jakob und das Dachauer Forum haben für Montag, 18. Juni, eine indische Tanzgruppe in die Pfarrkirche St. Jakob eingeladen. Stimme des Tanzes lautet übersetzt der Name Nrityavani, den sich die Tänzer gegeben haben. Sie drücken mit diesen Tänzen Gottesverehrung aus und gestalten so ganze Gottesdienste. Die jungen Inder und Inderinnen tanzen ihren Glauben, weil bei ihnen Tanz und Musik klassische Mittel sind, den Menschen die biblische Botschaft näherzubringen. Sie treten ohne Gage auf und sind daher auf Spenden der Zuschauer angewiesen, um Flug, Visa und Kostüme finanzieren zu können. Den Tänzen werden an diesem Abend Erläuterungen beigegeben. Im Anschluss Begegnungsmöglichkeit im Pfarrheim mit kleinem Buffet. Beginn ist um 18 Uhr.