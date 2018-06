13. Juni 2018, 22:10 Uhr Indersdorfer Realschüler machen Theater Lucky Luke auf der Bühne

Jeder kennt ihn, den Comic-Helden, der im Wilden Westen für Recht und Ordnung sorgt und dabei schneller als sein Schatten schießt: Luky Luke. Die Theatergruppe der Realschule Vinzenz von Paul in Markt Inderdorf hat in den vergangenen Monaten Rollen erarbeitet, Texte verfasst, Choreografien einstudiert, gebastelt, geklebt, gemalt und bringt nun mit "Lucky Luke in Love?" ein ganz eigenes Abenteuer auf die Bühne. Neben den üblichen Verdächtigen, den Daltons, dürfen natürlich Lukes treuester Freund Jolly Jumper und der Gefängnishund Rantanplan nicht fehlen. Die Theateraufführungen im Barocksaal finden am Montag und Dienstag, 18. und 19. Juni, statt. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Karten an der Abendkasse, Kinder und Jugendliche zwei Euro, Erwachsene vier Euro.