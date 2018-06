10. Juni 2018, 22:05 Uhr In der Sportgaststätte Bündnis für Karlsfeld lädt zum Gespräch

Das Bündnis für Karlsfeld lädt zum Bürgergespräch am Freitag, 15. Juni. In der Sportgaststätte in Karlsfeld an der Jahnstraße ein können alle Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen und Anliegen vorbringen und mit den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten des Bündnis für Karlsfeld besprechen. Dabei werden auch die Themen aus der vorangegangenen Bürgerversammlung vom Montag, 11. Juni, erneut aufgegriffen. Beginn ist um 20 Uhr. Das nächste Bürgergespräch soll am 20. Juli stattfinden.