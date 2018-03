14. März 2018, 22:14 Uhr In der Friedenskirche Dachau Große und kleine Sänger

Die Chorklassen des Gymnasiums Markt Indersdorf bestreiten ein Konzert mit "A Cappella Bavarese"

Die Chorklassen des Gymnasiums Markt Indersdorf (GMI) gestalten im Rahmen eines Chorprojekts mit dem Chor A Cappella Bavarese ein gemeinsames Konzert am Samstag, 17. März, um 19 Uhr in der Friedenskirche in Dachau. Das Besondere an dem Chorprojekt: "A Cappella Bavarese" trifft sich nur viermal im Jahr zu einem Chorwochenende irgendwo in Bayern, erarbeitet dort ein abwechslungsreiches Repertoire und gibt zusammen mit einem ortansässigen Ensemble ein Konzert. Für den Auftritt in Dachau konnten die Sänger Tanja Wawra vom Gymnasium Markt Indersdorf mit ihren Chorklassen und dem Vokalensemble der Oberstufe gewinnen. Das Chorsingen hat am Gymnasium Markt Indersdorf einen besonderen Stellenwert. Etwa 200 Schülerinnen und Schüler singen derzeit in einem der vier Chöre, die größtenteils von Musiklehrerin Tanja Wawra geleitet werden. Als professionelle Chorleiterin bringt sie einen reichen Erfahrungsschatz in ihre pädagogische Arbeit ein, den sie als Sängerin in vielen semiprofessionellen Ensembles, sowie als Professorin für Chorleitung an der Hochschule für Musik und Theater in München gesammelt hat. Neben der Leitung ihres Münchner Vokalensembles Canzone11 und der Zusammenarbeit mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks liegt ihre Leidenschaft in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. So führte sie 2015 am Gymnasium Markt Indersdorf das Profil der Chorklassen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 ein, in denen alle Kinder einer Klasse verpflichtend im Unterstufenchor singen. Der hohe Anteil an Stimmbildung hat zu einer rasanten Entwicklung der Kinderstimmen geführt. Die Früchte der Chorarbeit, die auch die Schulung des Gehörs, der Haltung und Atmung sowie der Bühnenpräsenz beinhaltet, konnten die jungen Chorsänger mittlerweile bei umjubelten Auftritten tragen.

Die Chorklasse 6 sowie die "herausgewachsene" Chorklasse 7 präsentieren Stücke, die sie im Unterricht und im Unterstufenchor erarbeitet haben. Viele Sänger des Vokalensembles am GMI haben klein angefangen, standen bereits in der 5. Klasse auf der Chorbühne und haben über die Jahre einiges an Chorerfahrung und Knowhow gesammelt. Die Auftritte des Oberstufenchores sind immer ein Glanzlicht bei Schulkonzerten und begeistern das Publikum mit fetzigen, witzigen und perfekt sitzenden Choreografien. Der Chor wagt sich an anspruchsvolle Arrangements, will die Zuhörer in Dachau mit "It's raining Men" oder "Wade in the Water" mitreißen. Bleibt noch zu erklären, wer hinter "A Cappella Bavarese"steckt: Im Rahmen eines Seminars an der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen taten sich 1996 sangeslustiger Pädagogen aus Schulen aller bayerischen Regierungsbezirke zusammen.

Der Chor besteht aus etwa 60 Mitgliedern, überwiegend Lehrerinnen und Lehrer, von der Grundschule über weiterführende Schulen bis hin zu Hochschulprofessoren; auch IT-ler, Ingenieure und ein Pilot singen mit. Während der vierteljährlich stattfindenden Probenwochenenden wird ein breites Repertoire geistlicher wie weltlicher Chormusik aus verschiedenen Stilrichtungen und Epochen erarbeitet. Künstlerischer Leiter ist seit 1998 Professor Reinhold Wirsching. Er lehrt seit 1984 an der Uni Mozarteum in Salzburg.

Die Organisatorin des Chorprojekts, Gabriele Dörfler, war bis 2017 Rektorin an der Grundschule Dachau Ost und ist selbst Gründungsmitglied bei "A Cappella Bavarese". "Ich freue mich riesig, den Dachauern dieses Konzert präsentieren zu können und bin stolz, die Kollegen aus ganz Bayern in Dachau zu Gast zu haben", sagt die begeisterte Sängerin. Der Eintritt in das Konzert ist übrigens frei.