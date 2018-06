11. Juni 2018, 22:03 Uhr Im Mehrgenerationenhaus Amerikanischer Film mit Untertiteln

Das Mehrgenerationenhaus zeigt in Kooperation mit dem Awo-Projekt Interkultureller Dialog am Donnerstag, 14. Juni, um 18 Uhr in der Konrad Adenauerstraße 15 einen Film auf Englisch mit deutschem Untertitel. Damit der Bauch nicht zu kurz kommt, gibt es amerikanische Köstlichkeiten, anschließend soll es ein Gespräch über Land und Leute geben. Eine Anmeldung unter mgh@awo-dachau.de oder Nummer 08131 / 61 50 127 ist unbedingt erforderlich. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro.