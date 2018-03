16. März 2018, 21:54 Uhr Im Landratsamt Beratertag für Kulturschaffende

Das Landratsamt Dachau veranstaltet am Montag, 19. März, von 9 bis 16 Uhr einen Beratertag für Kulturschaffende und Kreativunternehmen aus Stadt und Landkreis Dachau. Das Angebot richtet sich an Künstler sowie Kulturschaffende und Kreative, die fachkundige Unterstützung und Beratung suchen. Im Rahmen der Beratung können Fragen rund um die Themen Selbständigkeit, Akquise, Vernetzung, Finanzierung oder einfach zur generellen Orientierung gestellt werden. Mit dem Beratungsangebot knüpfen Stadt und Landkreis an frühere Veranstaltungen an. Die Beratungen finden im Landratsamt, Bügermeister-Zauner-Ring 11, im Großen Sitzungssaal (1. Stock) statt. Die Beratung durch eine Mitarbeiterin des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München ist kostenlos und kann je nach Bedarf bis zu einer Stunde dauern. Für die Vereinbarung eines Termins können sich interessierte Kultur- und Kreativschaffende direkt an das Kompetenz-Team wenden: E-Mail: kreativ@muenchen.de. "Bitte geben Sie bei der Terminvereinbarung an, dass es sich um den Beratungstag in Dachau handelt", schreibt das Landratsamt.