19. Juni 2018, 22:11 Uhr Im Bürgertreff Integration macht Spaß

Das Interkulturelle Familienfest in Dachau fördert die Begegnung

Es geht um Spaß, aber die Aktion hat einen ernsten Hintergrund: die Integration von in Dachau lebenden Flüchtlingen und Migranten. Auf dem Interkulturellen Familienfest am 24. Juni sollen Menschen zueinander finden. Das geht am besten im Sport, durch Musik oder gemeinsam ausgelebter Kreativität, dachte sich die Stadt Dachau, die mit dem Bürgertreff Ost und anderen Vereinen das Fest veranstaltet. Und natürlich finden Dachauer verschiedener Kulturen durch die Kinder viele Gemeinsamkeiten, die sie vorher vielleicht nicht gesehen haben. Beim Dosenwerfen, Bocciaspielen und Armbrustschießen lerne man sich kennen. Eine Hüpfburg wird aufgebaut, und Künstler jeden Alters können ihre Kreativität erproben, wie es in der Pressemitteilung heißt. Informationen zu Sportvereinen und Einrichtungen in Dachau sind ebenfalls zu finden. Die Bühnenshow bietet Kindermusical, Latin Oriental Dance, Rock'n Roll, Taekwon-Do, Griechischen Volkstanz und Theaterstücke. Das "Theater für die Jugend" führt erstmals die Fabel "Das Geheimnis des Ringes" auf, ein Mitspielstück. Die Veranstalter versprechen einen abwechslungsreichen, inspirierenden und entspannten Tag, der viele Möglichkeiten für Begegnungen bietet. Das Interkulturelle Familienfest findet in der Zeit von zwölf bis 17.30 Uhr im Bürgertreff Ost, Ernst Reuter Platz 1, statt. Bei jedem Wetter.