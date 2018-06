19. Juni 2018, 22:11 Uhr Hoher Sachschaden Karlsfelderin bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Montagabend wurde eine 26-jährige Autofahrerin aus Karlsfeld leicht verletzt. Sie war gegen 18.45 Uhr auf der Schleißheimer Straße in Dachau stadtauswärts unterwegs. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, prallte das hinter ihr folgende Fahrzeug ins Heck ihres Autos. Der 36-jährige Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Laut Polizei hatte er nicht genügend Abstand gehalten und konnte nicht rechtzeitig bremsen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.