8. Juni 2018, 22:01 Uhr Hoftheater Bergkirchen Rotzfrech und chaotisch

Louise Hamilton ist siebzehn, chaotisch, rotzfrech - und hochschwanger. Und damit bringt sie die wohlgeordnete Welt des 30-jährigen Spießbürgers George Clark gründlich durcheinander. Im ausgelassenen Hick-Hack entdeckt sie doch, wie schön wirkliche Zuwendung sein kann. Und George lernt, dass nach seinem Ehedebakel so etwas wie Liebe doch noch möglich ist. Das Ensemble des Hoftheaters in Bergkirchen, Mühlstraße 8a, spielt am Samstag, 9. Juni, die Komödie "Bleib doch zum Frühstück" - einen Bühnendauerbrenner über die alte Geschichte von der Liebe und den Gegensätzen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten sind unter Telefon 08131/32 64 00 oder per Mail an mail@hoftheater-bergkirchen.de zu bestellen.