9. März 2018, 22:03 Uhr Hoftheater Bergkirchen Eine Dystopie und eine Komödie

Das Schauspiel "1984 - ein Alptraum", das der tschechische Autor Pavel Kohout nach dem Weltliteratur-Roman von George Orwell geschrieben hat, steht am Samstag, 10. März, um 20 Uhr, zum vorletzten Mal auf dem Spielplan des Hoftheaters Bergkirchen.

Am Sonntagnachmittag, 11. März, um 17 Uhr lädt das Ehepaar Laurence und Pierre in der Komödie "Anderthalb Stunden zu spät" zu einem komödiantischen Plausch über das heikle Zusammenleben von Frau und Mann. Für beide Vorstellungen gibt es noch Karten unter der Telefonnummer 08131 / 326 400 oder mail@hoftheaterbergkirchen.de sowie an der Abendkasse.