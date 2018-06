6. Juni 2018, 21:59 Uhr Hoftheater Bergkirchen Beziehungsprobleme

Das Hoftheater Bergkirchen spielt am Freitag, 8. Juni, zum letzten Mal die Boulevardkomödie "Anderthalb Stunden zu spät" von Gérald Sibleyras und Jean Dell. Christina Schäfer, Ansgar Wilk und Tobias Zeitz spielen in einer Inszenierung von Herbert Müller das Ehepaar Pierre und Laurence. Laurence will reden: Über sich, über ihn und das, was vor ihnen liegt - sein Ruhestand! Am Ende kommen die beiden viel zu spät zur Einladung bei ihren Freunden. Am Samstag, 9 Juni, steht erneut die Komödie "Bleib doch zum Frühstück" auf dem Programm. Helena Schneider ist die rotzfreche und hochschwangere siebzehnjährige Louise, die in das Apartment und die wohlgeordnete Welt von George (Patrick Brenner) platzt. Beginn jeweils 20 Uhr. Karten: 08131/324 600, mail@hoftheater-bergkirchen oder Abendkasse.