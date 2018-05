22. Mai 2018, 21:45 Uhr Hilforganisation Friedensdorf International Jeremias kann wieder laufen

Angolanischer Bub erfolgreich im Dachauer Klinikum operiert

Jeremias hat alles gut überstanden. "Das ganze Team freut sich, dass es ihm gut geht und er nun wieder laufen kann", sagt Professor Michael Scherer, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie im Helios Amper-Klinikum Dachau. Vor wenigen Tagen wurden dem Bub aus Angola im Dachauer Klinikum riesige Titanplatten und Schrauben aus seinem rechten Bein entfernt. Jeremias wurde bereits ins Friedensdorf nach Oberhausen entlassen und wird noch diese Woche zurück zu seinen Eltern fliegen.

Bereits von November 2016 bis Januar 2017 war der kleine Junge Gastpatient im Dachauer Klinikum und wurde in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation Friedensdorf International erfolgreich von Professor Michael Scherer am rechten Bein operiert. Jeremias litt unter einer schweren Knochenentzündung im rechten Oberschenkel und einem komplizierten Knochenbruch. Eineinhalb Jahre zuvor waren bei Jeremias Schmerzen und Eiterabsonderungen am Oberschenkel aufgetreten. Zwei Voroperationen im Heimatland brachten nicht den gewünschten Erfolg. Beim Spielen fiel der Bub aus dem Rollstuhl und brach sich das Bein im Bereich des Knochens, der mit drei verschiedenen Keimen infiziert war. Im November 2016 wurde erst der Infekt beruhigt und toter Knochen entfernt. In zwei weiteren Eingriffen erfolgte der Wiederaufbau des Knochens. Dabei wurde er in seiner Achse verbessert und mit Titanimplantaten stabilisiert. "Die Eingriffe sind damals gut verlaufen, so dass Jeremias im Mai 2017 zu seiner Familie nach Angola zurückkehren konnte", sagt Professor Scherer. Da die Knochen inzwischen zusammengewachsen sind, kam der Junge nun erneut ins Klinikum, um die Materialien entfernen zu lassen. "Ich möchte auch Arzt werden, das ist mein größter Traum", so Jeremias bei der Visite am Tag nach der Operation.

Seit 2006 besteht eine enge Kooperation des Helios Amper-Klinikums Dachau mit der Hilfsorganisation Friedensdorf International, die jährlich 300 bis 400 verletzten und kranken Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten eine medizinische Behandlung in Deutschland und Österreich ermöglicht. Professor Michael Scherer arbeitet seit 17 Jahren mit der Hilfsorganisation zusammen und behandelt im Dachauer Klinikum jährlich ein bis zwei Kinder unentgeltlich. Für den Chirurgen ist der Einsatz eine Herzensangelegenheit: "Uns geht es in Deutschland so gut. Ich möchte Menschen, die nicht das Glück hatten, in so einem Land aufzuwachsen, etwas zurückgeben und sie dabei unterstützen, sich eine eigene Perspektive aufzubauen."