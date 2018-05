28. Mai 2018, 21:56 Uhr Hauptversammlung TSV Dachau 1865 wählt neuen Vorstand

Wichtige Themen kündigt der TSV Dachau 1865 für seine diesjährige Hauptversammlung an. Sie findet am Mittwoch, 13. Juni, um 19 Uhr in der Vereinsgaststätte statt. Neben Neuwahlen stehen eine Satzungsänderung und eine Abstimmung zur Sportstättenentwicklung auf dem Programm. Neu gewählt werden Vorstand, Kassenprüfer und Vereinsausschuss. Außerdem werden die Referenten bestellt. In die Satzung muss eine Datenschutzklausel aufgenommen werden. Außerdem wird der neue Datenschutzbeauftragte des Vereins vorgestellt. Beim Thema Sportstättenentwicklung geht es um Beschlüsse des Dachauer Stadtrats zum Vereinsvermögen.