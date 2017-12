27. Dezember 2017, 22:12 Uhr Harmonic Brass Elegante Blechbläser









Silvesterkonzert in die Pfarrkirche Odelzhausen

Harmonic Brass kommt zum Silvesterkonzert in die Pfarrkirche Odelzhausen. Das Konzert findet im Rahmen der Kult-A8-Veranstaltung am Sonntag, 31. Dezember, um 15 Uhr statt. Seit 1991 sorgt Harmonic Brass für eleganten Blechbläserklang rund um den Globus: Carnegie Hall New York, Arts Center, Seoul, Endler Hall Kapstadt, Gewandhaus zu Leipzig - in der ganzen Welt sind die vier Herren und ihre Dame zu Hause, zudem ist das Münchner Quintett bei internationalen Workshops ein gefragtes Dozenten-Team und widmet sich seinem Projekt "South Africa": Sozial benachteiligte Kinder in Südafrika werden von Harmonic Brass mit Blechblasinstrumenten versorgt. Seit der ersten Afrika-Tournee 2010 eine Herzensangelegenheit des Ensembles. Es spielen Manfred Häberlein (Tuba), Thomas Lux (Posaune), Elisabeth Fessler und Hans Zellner (beide Trompete) und Andreas Binder (Horn).