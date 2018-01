2. Januar 2018, 22:00 Uhr Haimhausen Polizei fasst Brandstifter









Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat erfolgreich ermittelt: Der Brandstifter, der am vergangenen Donnerstag ein Einfamilienhaus in der Tegelfeldstraße in Haimhausen in Brand steckte, wurde gefasst und festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, äußerte ein 33-jähriger Dachauer vor einem Bewohner des Hauses immer wieder Drohungen. Am Freitag meldete sich ein Zeuge, der ebenfalls von dem 33-jährigen Mann bedroht wurde. Die Polizei schloss die Gefahr einer weiteren Tat nicht aus, zusätzlich war der aktuelle Aufenthaltsort des Verdächtigen nicht bekannt. Dies führte zu verstärkten Ermittlungen - mit Erfolg: Der Polizei zufolge konnte der Verdächtige am vergangenen Samstag im Stadtgebiet Erding festgenommen werden. In seinem Auto fanden die Behörden einen mit Benzin gefüllten Kanister. Die Polizei ging davon aus, dass der 33-Jährige damit einen weiteren Brand legen wollte. Der Mann gestand die Tat in Haimhausen. Wegen des konkreten Verdachts auf eine psychische Erkrankung wurde der 33-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Bei dem Brand in Haimhausen zogen sich drei Personen Rauchgasvergiftungen zu. Sie mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 000 Euro.