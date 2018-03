7. März 2018, 22:00 Uhr Haimhausen Internationale Schule öffnet ihre Türen

Die Bavarian International School e.V. (BIS) lädt am Mittwoch, 21. März, um 16 Uhr in das Schloss Haimhausen zum Tag der offenen Tür ein. An diesem Tag wird auch die große Kunstausstellung der 12. Jahrgangsstufe eröffnet. Die BIS ist eine private zertifizierte International Baccalaureat (IB) World School, die seit mehr als 25 Jahren im Schloss Haimhausen Kinder im Alter von drei bis 18 Jahren unterrichtet und seit 2016 den City Campus in der Münchner Leopoldstraße führt. Am Tag der offenen Tür im Schloss Haimhausen erhalten alle Interessierten einen ersten Einblick in das internationale Schulleben im großzügigen Schlossareal. Das Lehrprogramm wird in englischer Sprache vermittelt. Neu ist die Vorschule für Kinder ab drei Jahren. Das sogenannte "Early Childhood"-Zentrum mit modernisiertem Raumkonzept ist auf die Bedürfnisse der Kinder im Vorschulalter zugeschnitten und ergänzt das pädagogische Gesamtkonzept der BIS. Der Tag der offenen Tür beginnt um 16 Uhr mit der Eröffnung der Kunstausstellung. Direktorin Chrissie Sorenson begrüßt um 16.45 Uhr die Besucher.