15. Juni 2018, 22:00 Uhr Haimhausen Gesucht: Kunst von Jugendlichen

Talentierte Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren können sich ab sofort zur Ausstellung "Haimhauser Jugend stellt aus" anmelden: Ansprechpartnerin Mette Therbild nimmt die Anmeldungen unter der Telefonnummer 08133/90 89 89 entgegen. Jeder darf zwei Arbeiten einreichen: Gemälde oder Fotos, jeweils gerahmt, oder Skulpturen, die am Sonntag, 14. Oktober, um 14 Uhr in der Kulturkneipe Haimhausen, Hauptstraße 46 b, abzugeben sind. Am 20. Oktober um 19 Uhr wird die Jugendausstellung mit einer Vernissage eröffnet und ist bis 11. November zu sehen.