31. Mai 2018, 21:50 Uhr Gute Wasserqualität Gesundheitsamt prüft Seen im Landkreis

Für die meisten ist es für ein Bad in den Seen im Landkreis wohl noch zu kalt. Aber das Gesundheitsamt Dachau hat schon mal Anfang bis Mitte Mai die Wasserqualität geprüft - "alle Proben waren bakteriologisch einwandfrei", teilt die Behörde mit. Untersucht wurden: Waldschwaigsee, Bergkirchner See, Eisolzrieder See, Neuhimmelreicher See, Birkensee, Stadtweiher Dachau-Süd, Ebertshausener See, Heiglweiher und Klarlweiher,Obergrashofer See, Mückensee, Hexensee, Eichinger See, Schwarzsee, Hackermoos See und Ampermochinger See statt. Auch mit dem Karlsfelder See ist alles in Ordnung - nur das Wasser ist bei einer Temperatur von 19,7 Grad Celsius noch etwas frisch.