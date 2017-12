27. Dezember 2017, 22:12 Uhr Griechische Gemeinde Heilig Stephanos feiert Patrozinium

Archimandrit Peter Klitsch zelebriert in der griechisch-orthodoxen Pfarrgemeinde in Dachau.









Die griechisch-orthodoxe Gemeinde in Dachau hat an ihrem Patroziniumsfest am Dienstag hohen Besuch gehabt: Die Generalkonsulin Griechenlands Panagiota Konstantinopoulou kam extra von München zur Feier in die frisch renovierte Pfarrkirche Heilig Stephanos. Der Bischöfliche Vikar für Bayern Archimandrit Peter Klitsch, Priester Alexandros Katerinopoulos und der Pfarrer Erzpriester Antonios Vichos zelebrierten gemeinsam die Göttliche Liturgie. Musikalisch begleitete der Kantorenchor des Vereins für Byzantinische Musik unter Leitung von Professor Konstantin Nikolakopoulos die Messe mit. Anschließend gab es einen Empfang im Pfarrheim Mariä Himmelfahrt. Bei der Patroziniumsfeier war die griechische Gemeinde jedoch nicht unter sich: Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann, seine Stellvertreterin Gertrud Schmidt-Podolsky und die Dachauer Stadträtin Sophie Kyriakidou feierten ebenfalls mit. Neben Nikolakopoulos, der Professor für Orthodoxe Theologie an der Ludwig-Maximilians Universität in München ist, kam auch sein Kollege Professor Athanasios Vletsis.