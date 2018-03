4. März 2018, 22:02 Uhr Glasfaserverlegung Schneller surfen

Deutsche Telekom baut Internet in Odelzhausen aus

Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Ausbau des schnellen Internets in Odelzhausen gewonnen. Die Haushalte können nach dem Netzausbau mit hoher Geschwindigkeit im Netz surfen. Das neue Netz wird dank neuer Technik so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Die Gemeinde Odelzhausen und die Telekom haben dazu jetzt in Odelzhausen einen Vertrag unterschrieben. Für den Ausbau wird die Telekom unter anderem etwa 13 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und neun Verteiler aufstellen.

"Mit dem Vertragsschluss ermöglichen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum schnellen Internet, das in der heutigen Zeit einen enorm wichtigen Standortfaktor, ja einen wesentlichen Schritt in die Zukunft darstellt. So schaffen wir mit dem Glasfaserausbau eine vernünftige und zukunftsorientierte Infrastruktur für unsere Gemeinde im definierten Erschließungsgebiet", sagte Bürgermeister Markus Trinkl (parteifrei) bei der Unterzeichnung des Vertrags. "Wir wollen möglichst Menschen in der Gemeinde Odelzhausen einen schnellen Internet-Anschluss bieten", betonte Bernhard Multerer vom Infrastrukturvertrieb Region Süd der Deutschen Telekom. "Wir werden beim Ausbau neueste Internet-Technik verwenden und das durch die Gemeinde definierte Erschließungsgebiet zukunftsfähig machen." Die Telekom steigt nun in die Feinplanung für den Ausbau ein. Anschließend wird eine Firma für die Tiefbaumaßnahmen ausgesucht, Material bestellt und Baugenehmigungen werden eingeholt. Sobald alle Kabel verlegt und neue Straßenverteiler aufgestellt sind, erfolgt der Anschluss ans Netz der Telekom.

Um schnelle Anschlüsse für alle Haushalte im förderfähigen Erschließungsgebiet der Gemeinde Odelzhausen mit hoher Qualität anbieten zu können, verlegt die Telekom die Glasfaserkabel bis in die Häuser. Damit dies möglich ist, müssen die Hauseigentümer eine Einverständniserklärung unterschreiben. Die Hausbesitzer werden hierzu von der Telekom oder der Gemeinde informiert. Wer mehr über Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten und Tarife der Telekom erfahren will, kann sich im Internet oder beim Kundenservice der Telekom informieren. Das Ausbaugebiet ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf der Karte abgebildet. Es besteht aber die Möglichkeit sich als Kunde einzutragen und eine frühzeitige Information zu erhalten, wenn der Ausbau abgeschlossen ist.