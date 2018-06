1. Juni 2018, 22:00 Uhr Gesundheit Forum zum Thema Schmerzen

Wie Schmerzen entstehen, welchen Sinn sie haben und warum sie chronisch werden können, erörtert ein Gesundheitsforum des Helios Amper-Klinikums Dachau am Mittwoch, 6. Juni. Bernhard Arnold, Chefarzt der Schmerztherapie am Krankenhaus Dachau, informiert über die am häufigsten auftretenden Schmerzerkrankungen. Zudem stellt er mit seinem Team das umfassende Konzept der Dachauer Schmerztherapie vor und erklärt wichtige Behandlungsmöglichkeiten. Die Veranstaltung findet im Tagungszentrum (UG) des Helios Amper-Klinikums Dachau statt und beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.