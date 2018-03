9. März 2018, 22:03 Uhr Gerichtsprozess Vier Jahre Haft für Attacke im Taxi

Eine 30-jährige Mutter von drei Kindern stranguliert auf der Fahrt von München in den Landkreis den Chauffeur mit einem Schal. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht II verurteilt sie wegen versuchten Mordes

Von Andreas Salch

Es war eine seiner ersten Fahrten am frühen Morgen des 13. März vergangenen Jahres, die ein 73-jähriger Taxifahrer machte. Im Fond seines Wagens saß eine Studentin. Sie war gegen 3.15 Uhr in München vor einem Hotel eingestiegen und wollte nach Hause zu ihrem Mann gefahren werden, mit dem sie in einer Gemeinde nordwestlich von Dachau lebt. Der Taxifahrer hatte längst bemerkt, dass die Pupillen der 30-Jährigen auffallend geweitet waren. Zudem schien sie betrunken zu sein oder Drogen genommen zu haben. Der Taxifahrer war nun schon eine halbe Stunde mit der jungen Frau unterwegs. Er fuhr auf der Staatsstraße 2047 im Gemeindegebiet von Erdweg, als die Studentin plötzlich einen Schal um seinen Hals warf und fest zuzog. Doch dem 73-Jährigen gelang es sich zu befreien. Für die Tat verurteilten die Richter der Schwurgerichtskammer am Landgericht München II die 30-Jährige am Freitag wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung sowie Nötigung zu vier Jahren Haft. Außerdem ordneten sie die Unterbringung der Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an.

Zum Auftakt des Prozesses vor zwei Wochen hatte die 30-Jährige unter Tränen zu dem Taxifahrer gesagt: "Ich wollte Sie bestimmt nicht töten." Nach Überzeugung eines psychiatrischen Sachverständigen, der die junge Frau untersuchte, war der Auslöser für die Tat Wut. Die Angeklagte hatte sich wenige Tage zuvor mit ihrem Mann zerstritten. Mit einem ihrer Kinder gab es Probleme im Kindergarten. In dieser Situation hatte die Angeklagte nach einer Phase der Abstinenz wieder zur Flasche gegriffen und sich betrunken. Die 30-Jährige, so der Sachverständige, habe unter "sozialem Stress" gestanden, als sie die Tat beging. Sie sei wütend gewesen. Ihre Wut habe sich an dem Taxifahrer entladen. Die Attacke gehe "ganz klar" auf den Hang der 30-Jährigen zurück, Alkohol im Übermaß zu trinken. Auf die Frage, wie sie sich ihre Zukunft vorstelle, habe die 30-Jährige ihm gesagt, sie träume davon Autorin von Liebesgeschichten zu werden, so der Forensiker.

Vor Gericht hatte die Mutter von drei kleinen Kindern behauptet, vor der Attacke auf den Taxifahrer zwischen zehn und zwanzig Flaschen Bier getrunken zu haben. In der Vergangenheit hatten Ärzte bei der 30-Jährigen Atemalkoholkonzentrationen von knapp 3,7 Promille gemessen und festgestellt, dass sie "trotzdem voll orientiert" sei. Vor Gericht hatte die Angeklagte, die als Schülerin vergewaltigt wurde, gesagt, sie leide seit Jahren an Depressionen und habe sich deshalb immer wieder behandeln lassen. Die Tat an dem Taxifahrer hatte sie zwar gestanden. Jedoch behauptete sie, sie habe den Schal um den Hals des 73-Jährigen geworfen, weil sie ihn zum Anhalten habe zwingen wollen. Darüber hinaus hatte sie versichert, sie habe Angst vor dem Taxifahrer gehabt. Doch dieser Darstellung schenkten die Richter der Schwurgerichtskammer keinen Glauben. In den Tagen vor der Tat war die 30-Jährige mehrmals mit anderen Taxifahrern gefahren. Mit einem, der ihr sympathisch war, hatte sie in einem Hotelzimmer sogar Sex.

Nach der ersten Strangulierung hatte die Studentin ein zweites Mal versucht, den Schal um den Hals des 73-Jährigen zu werfen. Doch dies misslang. Bei den Versuchen ihr Opfer zu strangulieren, habe die Angeklagte mit "bedingtem Tötungsvorsatz" gehandelt, sagte der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer, Richter Thomas Bott, bei der Urteilsbegründung. Das Gericht wertete die Attacken als "Spontantat unter alkoholischer Enthemmung".

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ging in ihrem Plädoyer ebenfalls von einem versuchten Mord aus. Sie forderte allerdings sieben Jahre Haft. Der Verteidiger der 30-Jährigen, Rechtsanwalt Mathias Grasel, indes plädierte für die Verhängung einer Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.