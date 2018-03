9. März 2018, 22:03 Uhr Gemeindebücherei Schikane vom Chef

Paula Paulus liest in Karlsfeld aus ihrem Buch "Bayrisch Bossing"

Die Roman-Autorin Paula Paulus kommt am Dienstag, 13. März, um 19 Uhr nach Karlsfeld in die Gemeindebücherei, um aus ihrem Buch "Bayrisch Bossing" zu lesen. Mobbing ist mittlerweile ein geläufiger Begriff, Bossing weniger. Mit Humor und Witz erzählt die Autorin den unfreiwilligen Abgang von Christa aus einem bayerischen Landwirtschaftsverband. Ihr Chef hat ihr Informationen vorenthalten, ihre Kompetenzen beschnitten, sie nicht mehr zu Meetings eingeladen, sie isoliert. Christa bekommt das ganze Jahr über, das sie für ihn arbeitete, kein Feedback. Das alles sind typische Mobbing- und Bossing-Muster.

Die 56-jährige Christa ist eine Romanfigur und natürlich ist die ganze Geschichte erstunken und erlogen, wie die Autorin im Vorwort zusichert, aber sie könnte sich so zutragen. Denn Christa steht laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz für etwa eine Million Menschen in Deutschland, die ähnliches erleben oder erlebt haben. So hat die Autorin mit ihrem Roman ein gesellschaftlich brisantes Thema aufgegriffen. Paula Paulus selbst ist Agraringenieurin und hat deshalb die Handlung ihres Romans in die Landwirtschaft verlegt. Er könnte aber auch in anderen Verbänden, Organisationen und Bereichen der öffentlichen Verwaltung spielen.

Christa wird von einem Moment auf den anderen aus ihrem gewohnten Leben katapultiert. Lebensnah und einfühlsam schildert die Autorin den Leidensdruck, die Existenzängste und die wirtschaftlich schwierige Situation von Christa. Hilfe erfährt Christa dabei von ihren Geschwistern und deren Familien und ihren Freundinnen und Freunden. Und das stimmt doch zuversichtlich. Der Eintritt ist frei. Um Reservierung wird gebeten unter der Nummer 08131/99-130 oder buecherei@karlsfeld.de.