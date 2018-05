23. Mai 2018, 22:44 Uhr Gas mit Bremse verwechselt 77-Jährige rauscht mit Auto in Laden

Eine 77-jährige Münchnerin ist am Mittwoch gegen 10.15 Uhr mit ihrem Auto in ein Geschäft gerauscht. Die Frau wollte ihren Wagen auf einem Parkplatz des Geschäfts in der Kopernikusstraße in Dachau abstellen. Dabei verwechselte sie offenbar das Brems- mit dem Gaspedal. Der Wagen durchbrach ein Schaufenster und kam erst im Laden zum Stehen. Im Geschäft befanden sich zwei Angestellte und drei Kunden, drei Personen erlitten einen Schock. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Einsatzkräfte der Dachauer Feuerwehr hievten den Wagen wieder ins Freie und sicherten das Schaufenster ab. Der Schaden am Auto beträgt etwa 6000 Euro, der Schaden am Geschäft etwa 10 000 Euro.