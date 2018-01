2. Januar 2018, 22:00 Uhr Fußball Sportturnier für den guten Zweck









Das interne traditionelle "Bernhard-Schlecht-Gedächtnisturnier" des SC Vierkirchen findet am Samstag, 6. Januar, in der Josef-Wallner-Halle statt. Der beliebte frühere Kicker der ersten Fußballmannschaft, starb vor acht Jahren an einer tückischen Krankheit. Er wurde nur 27 Jahre alt. An ihn soll bei dem Turnier erinnert werden. Der Erlös kommt einer gemeinnützigen Einrichtung zugute. Jeder, der Lust hat, kann mitmachen. Eintragelisten liegen im Sportheim aus, bei rechtzeitigem Erscheinen, Beginn ist um 13.30 Uhr, ist auch eine kurzfristige Anmeldung vor Beginn noch möglich.