23. Mai 2018

Um Jugendlichen Handwerkerberufe nahe zu bringen, organisiert die Steuerberatungsgesellschaft SFS aus Dachau für Jugendliche eine Rundfahrt zu verschiedenen Betrieben. Ziel sei,den Jugendlichen zu zeigen, "dass Handwerksberufe cool sind, dass das Handwerk Zukunft hat und wie facettenreich die unterschiedlichen Handwerksberufe sind. Und natürlich wollen wir sie über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen im Handwerk informieren", erklärt Stefan Fichtl von der Kanzlei. Die Tour quer durch den Landkreis startet am Samstag, 9. Juni, um 9 Uhr in der Schillerstraße 1 in Dachau. Anmeldungen unter der Nummer 08131/ 6123-0 oder per E-Mail an bimst-du-handwerk@sfs.de.