6. Juni 2018, 21:59 Uhr Für Kurzentschlossene Stadtführung

Eine medizinhistorische Stadtführung bietet Gästeführerin Brigitte Fiedler an diesem Donnerstag, 7. Juni, an. Dabei erzählt sie die Entwicklung der Gesundheitsfürsorge in Dachau. Lorenz von Westenrieder schreibt im Jahre 1792 über die Volksgesundheit im Dachauer Land: "Ein Mann mit siebzig Jahren ist schon eine Art Seltenheit. Die meisten sterben in ihrem besten Alter an hitzigen Fiebern oder an der Wassersucht. Noch hundertmal schlimmer sind die Weiber dran und man erzählte mir eine Menge Fälle, wo durch Mangel an Hilfe, Einsicht und nachdenkender Erfahrung die Mutter mit dem Kinde auf eine grauenvolle und grausame Weise zugrunde gegangen ist." Treffpunkt ist 18 Uhr am Rathausplatz. Anmeldungen unter 08131/539700 oder brigitte@sponk01.de.