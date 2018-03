5. März 2018, 22:01 Uhr Für Auszubildende Akademie Schönbrunn öffnet ihre Türen

Die Akademie Schönbrunn in Gut Häusern gibt bei einem Tag der offenen Tür einen Einblick in das Ausbildungsangebot ihrer beruflichen Schulen. Interessierte können sich an diesem Tag über Ausbildungen in Sozialpflege, Ergotherapie, Altenpflege, Krankenpflege, Heilerziehungspflege und Heilpädagogik informieren und mit Studierenden ins Gespräch kommen. Auch Lehrkräfte und die Schulleitungen stehen für Informationen zur Verfügung. Besucher können sich beim "kleinen Gesundheitscheck" der Altenpflegeschüler Puls, Blutdruck und Blutzucker messen lassen, Schülerinnen und Schüler der Heilerziehungspflege laden zu einfachen Sitztänzen ein. Auszubildende der Sozialpflegeschule führen den Besuchern die Kochschule vor und backen mit ihnen und Muffins. "Unsere Schulzentren in Gut Häusern und München bieten Menschen Perspektiven für eine erfüllende berufliche Tätigkeit. Der Pflegebereich bietet eine Fülle an Möglichkeiten, die wir durch unsere beruflichen Schulen abdecken", begründet Akademieleiter Georg Blaser den Tag der offenen Tür. Für die Besucher wird ein Shuttleservice zur S 2 nach Vierkirchen-Esterhofen und Indersdorf eingerichtet. Träger der Berufsfachschulen, Fachschulen und der Fachakademie ist das Franziskuswerk Schönbrunn, der größte Arbeitgeber im Landkreis. Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 10. März, von 10 bis 16 Uhr in Gut Häusern statt.