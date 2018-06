13. Juni 2018, 22:11 Uhr Führung in der Gemäldegalerie Mein Freund, der Baum

Unter dem Titel "Frau Hasel und Herr Flieder erwarten euch heut wieder!" gibt es in der Gemäldegalerie Dachau am Samstag, 16. Juni, von 14 bis 16.30 Uhr eine Familienführung für Eltern und Kinder im Vor- und Grundschulalter. Immer wieder vergleichen die Menschen ihr Leben mit einem Baum: Von einem jungen zarten Bäumchen entwickelt er sich zu einem knorrigen alten Baum. In der Sonderausstellung der Gemäldegalerie lassen sich die Besucher beim Betrachten von Bäumen in eine Märchenwelt entführen, in der Bäume eine wichtige Rolle spielen. Im anschließenden Workshop entsteht ein eigener Märchenbaum. Teilnahmegebühr 15 Euro pro Familie (maximal vier Personen), jedes weitere Familienmitglied drei Euro. Anmeldung unter 08131 / 56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.