20. März 2018, 21:58 Uhr Frontalzusammenstoß 72-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall

Altomünster - Eine 72-jährige Frau ist am Montagnachmittag ihren schweren Verletzungen erlegen, die sie bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag erlitt. Wie die Polizei mitteilt, starb sie in einem Münchner Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße 2047. Der 51-jährige Fahrer eines Jeeps fuhr von Pfaffenhofen in Richtung Oberzeitlbach. An seinem Auto war ein Anhänger angekoppelt. Ein 81-jähriger Aichacher fuhr mit Wagen in entgegengesetzter Richtung. Mit ihm im Fahrzeug saß seine 72-jährige Ehefrau. Nach bisherigen Ermittlungen geriet der Jeep-Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Die Autos stießen frontal zusammen. Die Unfallstelle befindet sich auf einem geraden Teilstück der Staatsstraße. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Aichacher und seine Frau mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Altomünster, Aichach, Adelzhausen und Odelzhausen im Einsatz. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 25 000 Euro.