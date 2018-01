7. Januar 2018, 22:04 Uhr Fristbis 1. Februar Anmeldungen für den Faschingszug Vierkirchen









40 Wagen dürfen am Faschingszug Vierkirchen am 10. Februar teilnehmen. Formulare zur Anmeldung können unter www.vierkirchen.de heruntergeladen werden. Sie müssen ausgefüllt und unterschrieben bis Donnerstag, 1. Februar, per E-Mail an andreas_wackerl@web.de oder per Post an Andreas Wackerl, Am Anger 2, 85256 Vierkirchen eingereicht werden. Alle teilnehmenden Fahrzeuge müssen ein TÜV-Gutachten beim Zug mitführen. Für größere Wagen wird die Installation einer Chemietoilette empfohlen, wenn sie dafür geeignet sind. Teilnehmerzeichen und Teilnehmernummer können von Montag, 5. Februar, an nach telefonischer Rücksprache unter 08139/93 14 22 in der Gemeinde Vierkirchen abgeholt werden (Barzahlung bei Abholung).