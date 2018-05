27. Mai 2018, 23:02 Uhr Freie Wähler Besuch der MVA

Die Freien Wähler im Landkreis Dachau besichtigen mit Fraktionsvorsitzenden im Kreistag Dachau am Mittwoch, 30. Mai, die Müllverbrennungsanlage in Geiselbullach. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Haupteingang. Nach einem Vortrag durch Thomas König erfolgt der geplante Rundgang in der GfA. An der Besichtigung können auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sehr gerne teilnehmen. Anmeldung und Info bei Michael Reindl unter Telefon: 08138/697 201.