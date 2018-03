1. März 2018, 22:10 Uhr Fluch und Segen Wachstumsparagraf bereitet Haimhausen Sorgen

Die Gemeinden können laut Gesetz schneller bauen. Doch für die Planungen fehlt ihnen Personal, außerdem befürchten sie Wildwuchs

Von Rudi Kanamüller, Haimhausen

Dieser neue Paragraf des Bundesbaugesetzbuches (BauGB) ist für die Gemeinden des Landkreises Dachau Fluch und Segen zugleich. Segen, weil er den Kommunen angesichts der Wohnraumknappheit eine neues Instrument an die Hand gibt, schneller planungsrechtliche Voraussetzungen zur Neuausweisung von Wohnbauflächen zu schaffen. Fluch, weil er - wollte man die Vorgaben umsetzen - die Bauämter der Kommunen arbeits- und personaltechnisch in den Wahnsinn treiben würde. Und nicht nur das: "Wenn die Gemeinden nicht aufpassen, dann wird es künftig ein wildes Wachstum geben, das städtebaulich nicht vertretbar ist", befürchtet Haimhausens Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU). Die Rede ist von der Sprengkraft des neuen Paragrafen 13b des Bundesbaugesetzes, welcher der Gemeinde Haimhausen in diesem Jahr zumindest eine weitere "qualifizierte Fachkraft mit gehobenenem Ausbildungsniveau" für gemeindliche Bauverwaltung bescheren wird. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Der Paragraf 13b ermöglicht es den Gemeinden Bauland auszuweisen, ohne vorher einen Flächennutzungsplan aufzustellen. Eine Sache, die es, so Felbermeier, "in den letzten 50 Jahren nicht gegeben hat". Was die Sache so brisant macht, ist der Umstand, dass dieses verkürzte Verfahren bis zum 31. Dezember 2019 befristet ist. Bis dahin müssen die Aufstellungsbeschlüsse für neue Bebauungspläne gefasst sein. Die entsprechenden Satzungen für die Bebauungspläne müssen bis 31. Dezember 2021 von den Gemeinderäten abgesegnet sein.

Die Folgen des Paragrafen 13b sind bereits jetzt in der Gemeinde Haimhausen zu spüren. Immer mehr Grundeigentümer wollen ihre Flächen zu Bauland machen oder überplanen lassen. Der Gemeinde Haimhausen, so sagt der geschäftsleitende Beamte Otto Felkel, seien derzeit allein 19 Anträge zur Überplanung von Grundstücken- beziehungsweise von Grundstücksbereichen bekannt. Nicht eingerechnet sind bereits anhängige Bauleitverfahren für die Bavarian International School (BIS), das Baugebiet Schrammerweg und des SC Inhausermoos. Felkel: "Bauleitverfahren sind aber sehr zeitintensiv." Die Verwaltung könne aber nur eine begrenzte Anzahl von Verfahren durchführen und keine Eigentumsregelungen, beziehungsweise Umlegungen für private Interessen übernehmen. Außerdem würden die 19 aufgelisteten Bauwünsche "keinesfalls die in der Bauverwaltung insgesamt anstehenden Arbeiten" widerspiegeln.

Mit dem Rücken zur Wand sieht sich deshalb auch Bürgermeister Peter Felbermeier: "Diese Anträge können wir mit dem Bestandspersonal nie und nimmer umsetzen." In der Haimhausener Bauverwaltung sind derzeit lediglich zwei Teilzeitkräfte mit 32 beziehungsweise 20 Stunden Wochenarbeitszeit beschäftigt. Außerdem mache es keinen Sinn, "wie wild Bauland auszuweisen". Nach bisherigem Verfahren, so Felbermeier, sei der Flächennutzungsplan der Gemeinde etwa alle zehn Jahre überarbeitet und weiter entwickelt worden. Felbermeier: "Wir brauchen organisches Wachstum." So aber könne ein seiner Ansicht nach "guter Gedanke unsere Planungshoheit komplett über den Haufen werden".