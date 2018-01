7. Januar 2018, 22:04 Uhr Feuerwehreinsatz in Dachau Kind im Baumarkt eingeklemmt









Feedback

Zu einer ungewöhnliche Rettungsaktion wurde die Freiwillige Feuerwehr Dachau am Freitag in einen Baumarkt in Dachau Ost gerufen. Ein Kind hatte sich einen Finger in einem Eisenteil an einem Tresen eingeklemmt und kam nicht mehr los. Der Hilferuf erreichte die Feuerwehr gegen 11 Uhr vormittags. Jedoch konnten die Einsatzkräfte den Finger mit ihren Mitteln nicht befreien. Sie trennten daher das gesamte Eisenteil vom Tresen ab und das Kind wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Dort wurde es mit Spezialwerkzeug befreit. Neben weiteren Einsätzen rückte die Feuerwehr am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr außerdem zur Henry-Niestle-Straße in Dachau Süd aus, wo die Fahrbahn überschwemmt war. Die Feuerwehrler konnten helfen, in dem sie einen Gully öffneten, sodass das Wasser abfließen konnte.