10. Juni 2018, 22:05 Uhr Feuerwehr frischt Teilnehmer des Turmlaufs ab Kalte Dusche

Wunderbar, dieses kühle Nass: Mitglieder der Vierkirchener Feuerwehr frischten am Samstag die Teilnehmer des Turmlaufs an der Freisinger Straße mit einer kalten Dusche ab. 225 Läuferinnen und Läufer nahmen an den Wettbewerben teil. So viele wie schon lange nicht mehr, obwohl der Turmlauf mit vielen anderen Veranstaltungen am Wochenende konkurrieren musste. Der SC Vierkirchen hat einiges an dem Lauf verändert - der Neustart hat sich offenbar bezahlt gemacht.